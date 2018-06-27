"اليونسكو" تؤكد إبقاء البلدة القديمة في القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

ثمّنت الحكومة الأردنية تبني لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " خلال دورتها المنعقدة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بالإجماع لمشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، الذي يؤكد إبقاء البلدة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات " إن قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة " اليونسكو " تم العمل عليه بالتنسيق بين الأردن ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، وقدمته المديرة العامة لليونسكو".

وأشارت غنيمات في بيان صحفي إلى " أن القرار الذي اعتُمد من دون تصويت، يؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، ويؤكد إبقاء وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".

وأضافت " أن ملحق القرار الذي يعتبر جزءاً منه، يؤكد جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويرفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضدها".