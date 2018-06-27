«العدل» تصدر 861 حكما تجاريا في شهر بارتفاع 68 %

بلغ عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم والدوائر التجارية 861 حكما تجاريا خلال شهر رمضان الماضي، بزيادة قدرها 68 في المائة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة العدل، إن عدد الأحكام الصادرة يوميا تراوح بين حكم واحد و110 أحكام، بمتوسط 51 حكما يوميا، مشيرة إلى أن الأحكام المنهية للدعوى بلغت نسبتها 92 في المائة من الأحكام الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 8 في المائة منها.

وبحسب الوزارة، فقد استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر بـ 317 حكما، تليها مكة المكرمة بـ 279 حكما، ثم المنطقة الشرقية بـ 164 حكما، ثم القصيم بـ 25 حكما.

وأوضحت الوزارة أن الدوائر التجارية في منطقة تبوك، أصدرت 22 حكما، تليها منطقة عسير بـ 19 حكما، ثم المدينة المنورة بـ 16 حكما، ثم الجوف بـ 8 أحكام، ثم حائل بـ 6 أحكام، وأخيرا الباحة بـ 5 أحكام.

وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها نظاما، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات وغيرها.

إلى ذلك، أكملت وزارة العدل تغطية دوائرها العدلية في المنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، "الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات في الرياض، حيث بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني (557) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المائة".

وأضافت "اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة".

وفعّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة في جميع مرافقها منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية في المملكة.

ووجّه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، بهدف تحقيق التميز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.

وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020

ويهدف إنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.