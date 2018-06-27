تحقيقات ميدانية خليجية في إغراق صادرات الكرتون الأوروبية

سجل وفد من محققي مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في مجلس التعاون زيارة ميدانية لعدد من الشركات في بعض الدول الأوروبية خلال إجراء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الورق المقوى ذات المنشأ الأوروبي.
وتهدف الزيارة الميدانية إلى التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة من الشركات والحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق وذلك بما يتوافق ومتطلبات القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
يذكر أنه بمراعاة قواعد المحافظة على البيانات السرية التي يكفلها القانون الخليجي فإن نتائج هذه الزيارات الميدانية سيتم إدراجها في التقرير النهائي الصادر من مكتب الأمانة الفنية.
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