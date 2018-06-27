تقنية الفيديو .. «سخط»

بعد دخولها نهائيات كأس العالم لكرة القدم من الباب العريض من خلال تطبيقها للمرة الأولى في التاريخ، باتت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في أيه آر") محط انتقادات كبيرة عقب الأحداث التي شهدتها مباراتي البرتغال وإيران إضافة إلى إسبانيا والمغرب.

التقنية كان من المفترض أن توفر "حدا أدنى من التدخل" بدلا من أن تكون ذات تأثير كبير ومثيرة للجدل إلى درجة كبيرة من السخط.

كانت المباراتان الأخيرتان في المجموعة الثانية تتجهان نحو الوقت بدل الضائع، حيث كانت البرتغال في صدارة مجموعتها بتقدمها على إيران بهدف، وإسبانيا في المركز الثاني بتخلفها 1/2 أمام المغرب، لكن نتيجتي المباراتين تغيرتا بعدما قرر الحكمان الرئيسان اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وفي الدور ثمن النهائي، يتعين على كريستيانو رونالدو ورفاقه مواجهة الأوروجواي صاحبة العلامة الكاملة والصدارة في المجموعة الأولى، في حين يمكن أن يكون الإسبان أكثر سعادة كونهم سيواجهون أصحاب الضيافة في موسكو، ويمكن أن يكون طريقهم أسهل نظريا إلى النهائي. في اليوم ذاته وقبل مباراتي المجموعة الثانية، شهدت مباراة السعودية ومصر في المجموعة الأولى تدخلا لتقنية المساعدة بالفيديو مرتين لحسم ضربتي جزاء للسعودية لكن الحالة الثانية استغرقت وقتا طويلا لتؤكد في النهاية الضربة التي أدركت منها السعودية التعادل.

وفضلا عن دقة هذه القرارات المختلفة وتأثيرها على عدد ضربات الجزاء التي احتسبت حتى الآن وبلغ عددها 20 في أكثر نسخة شهدت ضربات جزاء في تاريخ كأس العالم، أسهم الاثنان في تسليط الضوء على بعض عيوب هذه التقنية التي كان الاتحاد الدولي (فيفا) قد أكد قبل انطلاق المونديال أن معادلتها هي "الحد الأدنى من التدخل لتحقيق أقصى فائدة".

بحسب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، للحكم وحده حق طلب مراجعة اللقطة عن طريق الفيديو، حيث يقوم أحد حكام الفيديو بعد رؤية حادث معين، بإبلاغ الحكم الأساسي الذي يقرر مراجعته أم لا. ويؤكد الاتحاد الدولي أن حصيلة التحكيم سيتم استعراضها في مؤتمر صحافي الجمعة عقب نهاية الدور الأول.