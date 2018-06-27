تيتي: لا تضعوا المسؤولية على كتف نيمار

حاول البرازيلي تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، تخفيف الضغط عن كاهل نجمه نيمار، مطالبا في الوقت ذاته لاعبيه بالمحافظة على رباطة جأشهم أمام صربيا اليوم في مونديال روسيا لكرة القدم.

وتطرق تيتي في مؤتمره الصحافي أمس، إلى وضع نيمار الذي بكى بعد صافرة نهاية المباراة ضد كوستاريكا 2/ 0، مشيرا إلى أنه "في مرحلة التعافي" ويحتاج إلى مزيد من الوقت ليستعيد مستواه السابق بعد ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أشهر نتيجة خضوعه لعملية جراحية إثر كسر في مشط قدمه.

وشدد تيتي على أن نيمار "لاعب موهوب لكنه بعيد عن معاييره الاعتيادية، وإلا لم نكن لنراه يلعب بهذه الطريقة، هو في مرحلة التحسن... بإمكانكم معرفة ذلك من تحركاته في مباراتيه الأخيرتين".

ورأى أنه "يمكن أن يكون في قمة أدائه خلال المباراة المقبلة، لا يجب أن نضع كامل المسؤولية على كتفيه".

تيتي قارن دموع نيمار بعد الفوز على كوستاريكا بالدموع التي ذرفها نجم برشلونة الإسباني السابق في آب (أغسطس) الماضي حين ضمن المنتخب بطاقته إلى مونديال روسيا بالفوز على الإكوادور 2/ 0.

وأوضح: "أريد أن أقول للشعب البرازيلي بأكمله، أنا بكيت خلال محادثتي الهاتفية مع زوجتي بعد فوزنا على الإكوادور، وذلك لأني كنت سعيدا وحسب أنا حريص جدا على ربط المسببات بالعواطف، بطبيعة الحال، هناك لحظات تفرض عليك المحافظة على رباطة جأشك... نحن ندرك وجود العواطف والضغط، علينا أن نكون قادرين على تقييم القلب، الرأس والمنطق، لكن العاطفة لا تشير دائما إلى حالة عدم توازن".