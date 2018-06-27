الأخضر .. قال الكلمة الأخيرة للعرب

لم يكن الانتصار التاريخي الذي ظفر به المنتخب السعودي لكرة القدم، على حساب نظيره المصري 1/2 في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في مونديال روسيا 2018، مجرد ثلاث نقاط فقط، بل إن قيمته تتخطى ذلك بكثير في التظاهرة العالمية، إذ إنه حمل الكثير من الدلالات، كما أنه جبّ الكثير ما سبقه، وبدّل نظرة الجميع نحو المستقبل، وجسّد الضوء في آخر النفق. فانتصار الأخضر على الفراعنة يعتبر أول فوز لمنتخب عربي في النسخة الحالية من المونديال، وقد يكون الأخير أيضا ما لم ينجح المنتخب التونسي في كسب مباراته أمام بنما غدا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

وإذا كانت هزيمة الأخضر في افتتاح المونديال أمام روسيا 5/0، قد خلفت الكثير من الإحباط وسط الجماهير السعودية، فإن الفوز على مصر أعاد الأمل في الجيل الحالي بعد أن انتزعوا ثاني أفضل مشاركة في المونديال على مدى ظهور الأخضر في النسخ الثلاث التي تأهل لها، بعد إبهاره في كأس العالم في أمريكا 1994، دون إغفال أن الإنجاز الحالي بعث برسالة اطمئنان لعشاق الأخضر قبل أن يتفرّغ الأخير لاستحقاق لا يقل أهمية في كأس آسيا في الإمارات 2019.

تاريخيا، جاء فوز الأخضر على مصر بعد 24 عاما من آخر انتصار في المونديال حققه السعوديون في مونديال أمريكا 1994 حينما فازوا على بلجيكا بهدف النجم سعيد العويران في دور المجموعات ما أهلهم إلى ثمن النهائي، كما أن سلمان الفرج صاحب الهدف الأول في شباك الفراعنة نجح في هز الشباك بعد صيام امتد لـ 4391 يوما، بعد الهدف الذي سجله سامي الجابر في مونديال ألمانيا 2006 في شباك تونس وانتهى اللقاء يومها بالتعادل 2/2.

حملة الأخضر في المونديال حوت الكثير من التفاصيل المهمة وهنا لا بد لنا من العودة إلى مبادرة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بأداء الواجب لشهداء الواجب عقب حضور أطفالهم للتظاهرة العالمية وحضور 11 منهم برفقة الأخضر في مبارياته في مونديال روسيا كنوع من الوفاء لمن بذلوا أرواحهم فداء لحمى الوطن.

ثنائية الفرج وسالم الدوسري، في شباك الحارس عصام الحضري، جاءت أيضا بمنزلة الخبر السعيد بعد حادثة احتراق جناح الطائرة الروسية التي أقلّت البعثة في رحلة داخلية من سان بطرسبرج إلى روستوف، وأصابت الجميع بالخوف قبل أن تمضي الأمور بسلام بهبوط الطائرة دون أضرار تذكر.