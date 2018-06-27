بيتزي رسم .. مواجهة اليابان وأوزبكستان

رسم الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم ملامح برنامج إعداد الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعد أن مدد عقده أمس حتى نهاية كأس آسيا بعد ساعات من انتهاء مسيرته في كأس العالم بالخروج من الدور الأول.

وكان بيتزي قد تخلف عن بعثة الأخضر العائدة أمس إلى الرياض، حيث غادر من فولجوجراد إلى موسكو لعقد اجتماع مع مسؤولي اتحاد القدم.

وبحسب المصادر فإن بيتزي طلب إقامة أربع مباريات ودية خلال أيام الفيفا، حيث تلقى اتحاد القدم موافقات مبدئية من منتخبي اليابان وأوزبكستان على أن يتم الترتيب للمباراتين المتبقيتين.

ولم تتضح الصورة على بداية معسكر الأخضر استعدادا لكأس آسيا، حيث إن أيام الفيفا تبدأ مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي السعودي في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأشار المصدر إلى أن التجمع الأول ينتظر أن يكون في تشرين الأول (أكتوبر) حيث سيخوض الأخضر في الثامن والـ 16 من تشرين الأول (أكتوبر) مباراتين وديتين ويكون هناك معسكر آخر في تشرين الثاني (نوفمبر) لخوض مباراتين وديتين في 12 و20 تشرين الثاني (نوفمبر).

وينتظر أن يبحث بيتزي عن أسماء جديدة خصوصا في منطقة الهجوم الذي وضح جليا حاجته للتدعيم بعد مشاركة الأخضر في كأس العالم 2018 في روسيا وتسجيله هدفين من ثلاث مباريات في الدور الأول.

يذكر أن اتحاد القدم أكد عبر حسابه في "تويتر" أن بيتزي سيستمر مع الأخضر حتى كأس آسيا في الإمارات التي تقام من 5 كانون الثاني (يناير) وحتى مطلع شباط (فبراير).