لوف: مزاجنا جيد

قال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم إنه لن يسمح أن تؤثر نشوة الفوز المتأخر على السويد خلال مباراتهم المقبلة أمام كوريا الجنوبية اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة بكأس العالم.

وحافظ الهدف الذي سجله توني كروس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على آمال أبطال العالم 2014 في الحفاظ على لقبهم، حيث بات بإمكانهم التأهل لدور الستة عشر إذا تغلبوا على كوريا الجنوبية بفارق هدفين أو أكثر في المباراة التي ستقام بمدينة كازان.

وقال لوف في تصريحات للصحافيين :”كان المزاج جيدا في طريقنا للعودة ولكن أيضا لم يكن احتفالنا هيستيريا، حافظنا على هدوئنا وكان من الواضح أننا سنعود للعمل في اليوم التالي، هدأت النشوة سريعا ودخلنا في تركيز شديد منذ ذلك الوقت”.

وأكد أن زباستيان رودي لن يلعب أمام كوريا الجنوبية بعدما تعرض لكسر في الأنف ولكن ماتس هوميلز جاهز ويمكن أن يعود ليعوض غياب جيروم بواتينج بسبب الإيقاف.