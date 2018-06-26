اليابان تعلن عن دعم جديد لمفوضية اللاجئين بالاردن بمليون دولار

أعلنت اليابان اليوم، عن تمويل اضافي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة مليون دولار ، لدعم مشروع الخدمات الصحية في شمال شرق الأردن.

وقال السفير الياباني لدى الأردن هيديناو ياناغي في بيان صحفي، ان التمويل اضافي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يهدف الى تقديم رعاية صحية لما يقارب 121 الف لاجئ سوري في شمال الاردن.

وثمن السفير ياناغي جهود مفوضية اللاجئين في تأمين وتزويد اللاجئين السوريين بالخدمات منها الطبية، لافتاً إلى ان اليابان مستمرة في تقديم مساعدتها للمفوضية، ووصل حجم المساعدات الى 50 مليون دولار امريكي منذ عام 2012 الى2017.

واشار إلى ان الحكومة اليابانية وزعت خلال العام الحالي 3.7 مليون دولار امريكي على المفوضية لمشاريع حماية ومساعدة اللاجئين في مخيمي الزعتري والازرق لتغطية التدريب التعليمي والمهني للاجئين السوريين والنشاطات الخاصة بمراكز المجتمع المحلي.

