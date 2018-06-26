الدنمارك وفرنسا يتأهلان إلى دور الـ 16 بعد تعادلهما بدون أهداف

تأهل المنتخب الدنماركي ونظيره الفرنسي إلى دور الـ 16 من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب فيشت، في إطار المجموعة (C) .

وتصدر المنتخب الفرنسي بهذه النتيجة المجموعة بـ 7 نقاط والمنتخب الدنماركي ثانيًا بـ 5 نقاط ، ومنتخب البيرو بـ 3 نقاط ، بينما تذيل المنتخب الأسترالي الترتيب بنقطة واحدة .

وأدار المباراة الحكم البرازيلي ساندرو ريكي، فيما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي.

