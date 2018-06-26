بطاريات الهواتف الذكية بوابات تجسس للقراصنة

نبهت دراسة تقنية أمنية حديثة، إلى أن بطارية الهاتف الذكي تستطيع كشف كل ما كتبه المستخدم أو قرأه على الجهاز، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة التي كشفت الثغرة ستعرض في يوليو المقبل بندوة لتعزيز تقنيات الخصوصية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأجرى باحثون من جامعة تكساس تجربة عملية، فوضعوا مراقبا صوتيا في بطارية هاتف ذكي ثم رصدوا تدفق الطاقة أثناء الكتابة.

وعقب ذلك، استخدم الباحثون خاصية من تقنية الذكاء الصناعي تستطيع تمييز المفتاح الذي جرى الضغط عليه، ومن خلال تجميع الحروف، يتضح ما قام المستخدم بكتابته.

وتكمن خطورة هذه الحيلة في كونها قادرة على كشف كلمات المرور وتعريض المستخدمين لخطر القرصنة، فضلا عن كشف أمور خاصة مثل آخر مرة قاموا فيها بفتح الكاميرا وموعد إجراء المكالمات الهاتفية.

ويحتاج القراصنة إلى عدة أمور حتى يتمكنوا من القيام بهذه العملية، إذ يتعين أن يكون الهاتف الذكي في حالة استخدام ومفصولا عن الشاحن.