حراك ليبيا إلى السلام : قرار حفتر سيؤدي لحماية إيرادات النفط

رحب حراك ليبيا إلى السلام بقرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وقال الحراك في بيان ، "في الوقت الذي نهنئ القيادة العامة للجيش بانتصاراتها المتواصلة في درنة والقضاء على إرهابيي القاعدة ودحر العصابات المرتزقة من خليج السدرة وتحرير الموانئ النفطية نؤكد على تأييدنا الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الموانئ والمنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المعتمدة من مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا".

وأكد البيان "أن هذا القرار موفق لحماية إرادات النفط وأموال الليبيين من النهب والسرقة وتمويل الحركات والجماعات الإرهابية المتطرفة وأساس لمنع الفساد والصفقات السياسية القذرة على حساب الشعب والمواطنين الليبيين وضمان التوزيع العادل للثروات والمؤسسات".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري أعلن أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أتخذ قراراً نهائياً بتسليم المواني النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

