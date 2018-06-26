الأرصاد : عواصف رملية تجتاح مدينة الرياض , ورماح, والخرج, وطريق الرياض الدمام

تتعرض مدينة الرياض , ورماح, والخرج, والطريق الواصل بين الرياض الدمام هذه الأوقات إلى عواصف رملية تسببت في انعدام الرؤية الأفقية, نتيجة نشاط في الرياح السطحية، وذلك بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, عبر نظامها الآلي للإنذار المبكر .

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالنظام الآلي للإنذار المبكر اليوم, أن العواصف الرملية التي بدأت الساعة 3 عصراً سوف تنتهي بمشيئة الله الساعة 9 مساءً

