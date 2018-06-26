أمير الرياض يوجه بالحصول على شهادة منشأ من "البيئة" قبل نقل النخيل

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بلزوم حصول أي جهة تعتزم نقل النخيل من و إلى منطقة الرياض على شهادة منشأ داخلية صادرة من مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى الحد من انتشار سوسة النخيل والقضاء عليه.

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، مبيناً أن هذا الاجراء يؤكد حرص سموه على إيجاد التدابير والإجراءات الضامنة للقضاء على سوسة النخيل الحمراء وعدم تفشيها.

وعدّ الدكتور الفراج نقل النخيل من المناطق المصابة أحد العوامل الرئيسية لانتشار هذه الآفة، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية تنعكس سلباً على المنتج المحلي، داعياً من لديه نخيل من المزارعين، المواطنين والجهات الحكومية والخاصة لمراجعة مكاتب الوزارة بالمنطقة لفحص النخيل لضمان سلامتها من الآفات الزراعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهود كبيرة في مجال محاصرة انتشار سوسة النخيل، بهدف تجنيب النخيل الإصابة بهذه الآفة، التي تؤثر على جودة التمور في المملكة، أحد أهم مصادر الغذاء.

