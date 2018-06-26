أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي للحديدة تغادر الرياض إلى عدن

انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان مواداً إيوائية وغذائية إلى عدن تمهيد لنقلها إلى محافظة الحديدة وهي أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة في تصريح صحفي اليوم أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضرراً ومنها الحديدة التي عانت كثيرًا من سيطرة المليشيات الحوثية ، مبيناً أن الطائرتين تحملان 70 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً في المحافظة، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.