تراجع الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني إلى النصف بتأثير بريكست

تراجعت الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني الى النصف تقريباً في النصف الأول من السنة بتأثير من الغموض الذي يحيط ببريكست وفق معلومات نشرتها جمعية مصنعي وتجار السيارات الثلاثاء، خلال اجتماعها السنوي في وسط لندن. وأفادت معطيات الجمعية أن الاستثمار في القطاع تراجع إلى 347 مليون جنيه استرليني (461 مليون دولار، 395 مليون يورو) في الشهور الستة الأولى من 2018 مقارنة مع 647 مليون جنيه استرليني في الفترة نفسها من 2017. ولفتت الجمعية الى ان الغموض المحيط بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج من التكتل يعيق الاستثمار في مشاريع جديدة. وقالت في بيان انها "تدعو اليوم الى تحقيق تقدم أسرع بشأن بريكست والتوصل الى اتفاق يبقي في الحد الأدنى على عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي ويوفر لها مزايا السوق الواحد". وأضافت أنه "مع تباطؤ الاستثمارات وضيق الوقت، يجب أن تتقدم المفاوضات وأن يتم التوصل الى اتفاق ينهي حالة الغموض ويعطي الأولوية لاحتياجات قطاع السيارات.