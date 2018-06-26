"كيمانول" توقع مذكرة تفاهم مع "فارسال" الأمريكية لانشاء مصنع ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد في الجبيل

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 26 يونيو 2018م مع شركة فارسال الامريكية (Varsal) لاعداد الدراسات اللازمة لانشاء مصنع ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد (DMDS) في مدينة الجبيل الصناعية، وسيتخذ الطرفان قرار تنفيذ المشروع بناءً على نتائج الدراسات المشار اليها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. الجدير بالذكر ان هذه المادة تستخدم في مصافي البترول ووحدات تكسير الغاز لمعالجة الكبريت ومنع التفحم. و يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية (كيمانول) الرامية لاكتشاف فرص استثمارية مستدامة وتعزيز الصناعات التحويلية تماشياً مع الرؤية 2030.

هذا وسيتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص .