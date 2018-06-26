أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن توقيع عقد تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع البنك الأول على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 26-06-2018
2.بلغت قيمة التمويل 25,000,000 ريال
3.تمتد مدة التمويل من 26-06-2018 إلى 30-09-2018.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل راس المال العامل
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لامر مقدم من قبل الشركة.
6.لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية
"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 25 مليون ريال من "الأول"
أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن توقيع عقد تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع البنك الأول على النحو التالي:
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