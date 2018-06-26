"زهرة الواحة" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 25 مليون ريال من "الأول"

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن توقيع عقد تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع البنك الأول على النحو التالي:

1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 26-06-2018

2.بلغت قيمة التمويل 25,000,000 ريال

3.تمتد مدة التمويل من 26-06-2018 إلى 30-09-2018.

4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل راس المال العامل

5.تم أخذ التمويل بضمان سند لامر مقدم من قبل الشركة.

6.لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية