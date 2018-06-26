محاكم الدرجة الأولى تفصل في 29 ألف قضية الشهر الماضي

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (العامة ، الأحوال الشخصية ، الجزائية) لشهر رمضان المنصرم بلغ أكثر من 29 ألف حكم بزيادة قدرها 44%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي . وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 1158 و2489 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 1749 حكمًا في اليوم . وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 39%، من إجمالي الأحكام ، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 28%. وصدرت 64% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ، مكة المكرمة ، المنطقة الشرقية ، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة ، أحوال شخصية ، جزائية)، عدا أحكام الإنهاءات العامة ، حيث احتلت المراتب الأولى : منطقة عسير، فمنطقة مكة المكرمة ، ثم منطقة جازان . وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 95% منها ، فيما بلغت نسبة الأحكام في إنهاءات قضايا الأحوال الشخصية 75%، بينما شكلت الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية 25%، وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام 86% من الأحكام في القضايا الجزائية ، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص 14% منها .