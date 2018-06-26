أسهم أوروبا تتعافى صباحا بعد هبوط بفعل التوترات التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لتتعافى قليلا بعدما تسببت التوترات التجارية المتصاعدة في هبوط أسواق الأسهم وسط إقبال المستثمرين على بيع الأصول العالية المخاطر. وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، لكنه لا يزال بعيدا عن تعويض جميع الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة وبلغت اثنين بالمئة. وزاد المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات التصدير، والأكثر تأثرا بالتوترات التجارية، بنسبة 0.5 بالمئة. وكانت القطاعات الأكثر تضررا من موجة الهبوط المرتبطة بالتجارة هي أكبر الرابحين اليوم، وقادت قطاعات البنوك والموارد الأساسية والنفط المكاسب، وتعافت أسهم التكنولوجيا أيضا. وقادت أنباء الدمج والاستحواذ أكبر تحركات الأسهم. فقد انخفض سهم إنمارسات البريطانية للأقمار الصناعية 6.3 بالمئة، مسجلا أسوأ أداء على ستوكس 600، بعدما قالت يوتلسات الفرنسية إنها لا تعتزم تقديم عرض لشراء الشركة، عقب قولها أمس الاثنين إنها تدرس عرضا محتملا. وارتفع سهم يوتلسات 2.9 بالمئة. وفي تحركات قادتها النتائج، قفز سهم يوروفين لاختبارات الأغذية والأدوية الحيوية 5.4 بالمئة بعدما أعلنت رفع هدفها لإيرادات العام، عقب تلقيها موافقة جهات مكافحة الاحتكار على الاستحواذ على شركة كوفانس الأمريكية للأغذية.