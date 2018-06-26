منظمة PLANETREE الدولية تمنح مستشفى د. سليمان الحبيب في السويدي جائزة الجودة الذهبية

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في السويدي حصل المستشفى على جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، وذلك نظير أداء المستشفى المتميز وتطبيقه أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. وبهذا يعد أول منشأة طبية في منطقة الرياض تحصل على هذه الفئة من الجائزة، التي تعكس الرعاية والاهتمام التي يوليها المستشفى للمرضى والمراجعين، إضافة إلى المهنية العالية في الجودة والأداء بالخدمات المقدمة لهم.

حيث قام أعضاء المنظمة بزيارات تفقدية عدة لإجراء تقييم شامل للمستشفى والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى. واعتمدت اللجنة على عدة معايير صارمة ومهمة لقياس مستوى رضا المرضى عن جودة الخدمات المقدمة وإتاحتها على مدار الساعة، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في المستشفى بشكل دوري من أجل تقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم نظم التشغيل ومستوى التطور التقني وما يتم تأمينه من أجهزة تساعد الأطباء على دقة التشخيص للحالات المرضية واتخاذ الخطط العلاجية الملائمة.

وقد أجرت لجنة الاعتماد عددا من المقابلات مع المرضى المنومين للتأكد من تلبية احتياجاتهم وتطبيق أعلى وأفضل المعايير الخاصة بالرعاية الطبية، وظهر جليا لأعضاء اللجنة أن هذا المستشفى يطبق معايير الجودة في جميع أقسامه وخدماته، ويطرح مفهوما مختلفا للرعاية الصحية من خلال إمكاناته والتقنيات الرقمية التي يتم تطبيقها لأول مرة. لذا قررت اللجنة بإجماع الأعضاء منح جائزة الجودة الذهبية ومنح المستشفى شهادة الاعتماد من الفئة الأولى.

ومنظمة بلينتري PLANETREE تعنى في الأساس بتقييم جودة المستشفيات من حيث آلية التعامل مع المرضى وأسرهم من جانب مقدمي الرعاية الصحية ، إضافة إلى تقييم تجربة المريض ومراجعة الخطط العلاجية والجوانب النفسية له منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى خروجه.

يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في السويدي حصل على عديد من الجوائز والاعتمادات الدولية والإقليمية والمحلية أبرزها شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI ، وثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO.