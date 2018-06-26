بعد «بورشة ديزاين».. «لامبورجيني» تقتحم تصاميم الهواتف الذكية

مع نمو الطلب على الهواتف الذكية ذات التصميم الراقي والمميز من قبل فئة كبيرة من المستخدمين، والتي لم تكن أمامهم سوى خيارات محدودة من الهواتف من هذه الفئة، التي تتمثل في الهواتف المعتمدة على تصميم شركة السيارات "بورشة ديزاين" مثل هواتف بلاك بيري وهواوي وهواتف شركة فيرتو، التي سيطرت على هذه الفئة من المستخدمين لفترة طويلة، قررت الشركات الأخرى الدخول في هذا المجال والمنافسة وكسب حصة من هذه السوق، حيث تعاونت شركة أوبو الصينية مع شركة السيارات الشهيرة لامبورجيني لإصدار نسخة خاصة من هاتفها تحمل اسم Find X Lamborghini والتي زودتها بمزايا متقدمة ومواصفات فريدة.

وكان الإعلان الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس مفاجئة للجميع، وذلك بدخول لاعب جديد إلى سوق الهواتف المتقدمة ذات التصاميم الخاصة، حيث أعلنت أوبو عن نسخة خاصة من هاتفها الذكي الجديد Find X حملت اسم Find X Lamborghini بمواصفات متقدمة.

ويأتي الإصدار الخاص من هاتف Find X بمواصفات شبيهة بالإصدار العادي، إلا أنه مدعوم بذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وبطارية سعتها 3400 ميلي أمبير ويمكن شحنها بالكامل من 0 في المائة حتى 100في المائة خلال 30 دقيقة فقط بفضل تقنية SuperVOOC. يمتلك الهاتف الجديد تصميم الإصدار العادي نفسه، حيث يأتي بشاشة تبلغ مساحتها 6.42 بوصة بتقنية AMOLED تغطي 93 في المائة من الواجهة الأمامية، في حين أن علامة Lamborghini التجارية منقوشة على الواجهة الخلفية للهاتف الذكي بتأثيرات ثلاثية الأبعاد. أما عن المواصفات الاعتيادية الأخرى، فإن النسختين مزودتان بمعالج Snapdragon 845 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.