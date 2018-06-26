تطبيق Measure.. أداة قياس تغني المستخدمين عن الأدوات التقليدية

باتت تطبيقات الهواتف الذكية تحل محل عديد من الأدوات التي يحتاج إليها المستخدمون في حياتهم اليومية، وهو ما يدل على اقتراب العصر الذي تكون فيه الهواتف الذكية هي الرفيق الأول للمستخدمين في كافة مجالات حياتهم وتقضي لهم معظم احتياجاتهم، حتى أن قياس الأبعاد للأجسام التي كان الاعتماد عليها عبر الأدوات التقليدية أساسيا حتى يومنا هذا، جاءت تطبيقات الهواتف الذكية لتحل محل هذه الأدوات، فبالاستعانة بتقنيات مثل الواقع الافتراضي والمعزز والتعرف على الأجسام بات قياس الأجسام التي يراها المستخدم أمامه أمرا متاحا.

وقامت شركة جوجل بإطلاق تطبيق Google Measure الذي يمثل أداة رقمية متطورة لقياس أبعاد المجسمات بالاعتماد على كاميرا الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الواقعة المُعزز. يستخدم التطبيق كاميرا الهاتف لقياس أبعاد المجسمات والأسطح بالاعتماد على أداتين موجودتين ضمن التطبيق لقياس الطول والعرض، حيث تسمح للمستخدم عبر خاصية الإدراج والسحب بضبط هذه الأشرطة والتحكم في نهاياتها لقياس شيء ما. كما يوفر للمستخدم إمكانية قياس الأبعاد في الصور المأخوذة مسبقا.

ويساعد التطبيق المستخدمين على قياس المسافات أو الزوايا، حيث يمكن قياس المسافة من 20 سم وأقصى مسافة 100 متر مع إمكانية القياس والاستكمال من 100 متر إلى 100 متر أخرى. ويعمل التطبيق بالاستفادة من مستشعري التسارع والجيرسكوب، جنبا إلى جنب يمكِّن المستخدم من قياس الطول والعرض والارتفاع، وكذلك أبعاد الغرف الداخلية وحتى الأبعاد المشتركة بين الغرف وذلك في حالة وجود فاصل يمنع الاستمرار في نقل الهاتف.

يذكر أن التطبيق يعمل عبر التكامل مع حزمة الواقع المعزز من "جوجل" ARCore والمتاحة لعدد كبير من الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد 7.







تعليق الصورة:

يمكن قياس المسافة من 20 سم وأقصى مسافة 100 متر.