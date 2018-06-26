هل ينافس تلفزيون إنستجرام IGTV منصة اليوتيوب؟

"عهد جديد من الفيديو" هو الوصف الذي وصف به فريق إنستجرام لحظة إطلاق تطبيق تلفزيون إنستجرام IGTV، والذي هو عبارة عن تطبيق ومساحة جديدة لتمكين المستخدمين من مشاهدة فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى ساعة كاملة، إضافة إلى مقاطع فيديو عمودية التنسيق يتم نشرها من قبل صانعي المحتوى على إنستجرام.

لكن، هل يمكن لهذه المنصة الجديدة منافسة منصة اليوتيوب التي باتت هي المسيطرة في مجال محتوى الفيديو على الإنترنت؟



تلفزيون إنستجرام IGTV ومليار مستخدم

تتميز منصة تلفزيون إنستجرام IGTV بكونها مصممة خصيصا لتلائم طريقة عرض الفيديو التي يستخدم فيها الناس هواتفهم الذكية، أي عبر مشاهدة مقاطع الفيديو بالتنسيق العمودي وهو ما يتناسب مع شاشة الهاتف الذكي، وتعد هذه الخدمة إحدى أسهل الخدمات المتاحة حتى الآن، فبمجرد فتح التطبيق، فإنه يقوم بتشغيل مقاطع الفيديو مباشرة دون الحاجة إلى البحث عن مقطع محدد أو قناة محددة.

ويتوفر التطبيق الجديد بشكل منفصل على منصتي أندرويد وiOS، ويمكن لمستخدمي تطبيق إنستجرام أيضا مشاهدة تلفزيون إنستجرام المدعوم في التطبيق الأساسي، وبالفعل بدأ صانعو المحتوى بنشر مقاطع الفيديو عبر قنواتهم، في خطوة سريعة وصريحة لإعلان المنافسة الكبرى مع منصة اليوتيوب.

وبالتزامن مع إطلاق المنصة الجديدة أعلنت إنستجرام عن تَمكنها من الوصول إلى مليار مستخدم نشط شهريا ليحقق تطبيقها نقلة نوعية بعد أن كان عدد المستخدمين النشطين شهريا نحو 800 مليون مستخدم في (سبتمبر) الماضي، ومع هذا العدد الضخم من المستخدمين النشطين شهريا فإن الأمر سيساعد الشركة كثيرا في نجاح تلفزيون إنستجرام IGTV الجديد والذي قد بدأ عديد من صناع المحتوى بالفعل عرض مقاطعهم عليه بشكل حصري.



منصة اليوتيوب 1.9 مليار مستخدم

في المقابل كشفت يوتيوب في مؤتمرها الخاص VidCon عن وصول عدد مستخدمي المنصة شهريا إلى نحو 1.9 مليار مستخدم نشط يسجلون دخولهم للمنصة بشكل مستمر، وهو الرقم الذي يمثل عدد المستخدمين الذين يسجلون دخولهم إلى المنصة شهريا، وذلك بعيد عن عدد المستخدمين الكامل على المنصة، وكذلك عدد المستخدمين الذين يقومون بمشاهدة الفيديوهات على المنصة دون امتلاكهم حسابات أو دون تسجيلهم للدخول، وهو الأمر الذي يعني أن الشركة تمتلك عددا هائلا للمستخدمين تتفوق فيه على جميع المنصات الأخرى.

وقالت الشركة إنها توفر بيئة عمل لنحو 80 لغة مختلفة حول العالم، وهي بذلك ترفع من مستوى الوصول ليوتيوب خاصة بارتفاع نسبة الوصول إلى الإنترنت عالميا، وكذلك وجود الهواتف الذكية.



IGTV منصة منافسة أم حل بديل



توقع الخبير التقني فيصل السيف أن تنافس خدمة IGTV من إنستجرام منصة اليوتيوب بشكل كبير، حيث أكد أن صناع المحتوى باتوا يعتمدون على الخدمة الجديدة من إنستجرام كمنصة إضافية وليست بديلة لنشر محتواهم، والحصول على دخل إضافي، خاصة أن IGTV ستسهم في حل بعض المشاكل التي يعانيها صانعو المحتوى في اليوتيوب كأحكام الإعلانات الجديدة والمعلنين وكثرتهم، وهو ما أدى إلى نقص في دخل قنوات اليوتيوب، فمع كل منصة جديدة ستكون فرصة لتوسيع رقعة الانتشار ونشر المحتوى والحصول على دخل إضافي.

وتابع السيف "سنشهد انتقالا واضحا لصانعي المحتوى من منصة اليوتيوب إلى IGTV، بسبب توفير المحتوى على شاشة عمودية، فبالعودة إلى خمس سنوات مضت، كان المحتوى المعتمد على الشاشة العمودية منتقدا وغير محبب من قبل المستخدمين، إلا أن هذا الوضع قد تغير مع انتشار الهواتف الذكية، التي تعتمد شاشاتها على التنسيق العمودي، لذلك على صانعي المحتوى تعديل أبعاد محتواهم لتتوافق مع مقاييس الخدمة الجديدة، إلا أن بعضهم كان مستعجلا في تبني هذه الخدمة دون الاستعداد لها، حيث قامت بعض القنوات بنشر محتوى أفقي مع إضافة صورة ثابتة أسفل الشاشة، ما شوه المنظر وألغى ميزة شاشة العرض العمودية التي باتت المعيار الأساسي في الهواتف الذكية".

وأشار إلى أن كل منصة جديدة تظهر يبدأ قبول المتابعين والمستخدمين لها من الفترة الأولى، وهنا تكمن فرصة استغلال صانعي المحتوى لها، لذلك يجب عليهم تعديل معاييرهم بما يتناسب مع متطلبات المنصة الجديدة لضمان الاستمرارية، وسنشهد خلال الفترة الأولى من إطلاق المنصة ظهور مواهب وصانعي محتوى جدد في الساحة في المجالات كافة، وتوقع أن تسهم شركة فيسبوك بشكل كبير في تسويق ونشر الخدمة الجديدة لكسب عدد كبير من المستخدمين إلى صفها.

ومن جانبه، قال خبير التقنية والتسويق الإلكتروني عبدالله الغفيص حول منافسة الخدمة الجديدة من إنستجرام لمنصة اليوتيوب "أستبعد أن تكون خدمة IGTV ستكون منافسا قويا لمنصة اليوتيوب، خاصة في شكلها الحالي لأن الفارق كبير والفكرة مختلفة، فمنصة إنستجرام تعتمد في الأساس على مفهوم التصوير السريع وتبادل النشر بين المستخدمين، بعكس منصة اليوتيوب، التي تعد منصة ترفيه منزلي وبمنزلة سينما أكثر من كونه تطبيقا مخصصا للهواتف الذكية، كما أن الفارق كبير من حيث أبعاد الفيديو المنشورة هنا وهناك، فمقاطع الفيديو في منصة IGTV، التي تأخذ الشكل العمودي تؤكد أن التوجه الذي تتبناه إنستجرام يستهدف فيه الهواتف الذكية فقط، بينما "يوتيوب" يدعم جميع الأبعاد والمنصات.

وتابع "ستقوم فئة من منتجي المحتوى على اليوتيوب بإنشاء قنوات ونشر محتواهم على الخدمة الجديدة من إنستجرام، لكن بفكرة تناسب مع ما تقدمه الخدمة وبالتأكيد سنشاهد القنوات والشركات تسهم كما أسهمت في باقي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في مدى انتشار الخدمة الجديدة، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى ربط أكبر مع منصة "فيسبوك" وربما مميزات أكثر على إنستجرام للمساعدة في انتشار الخدمة لأكبر قدر ممكن من المستخدمين.

وأكد الغفيص أن أكبر المستفيدين من خدمة IGTV من إنستجرام هم صناع المحتوى على سناب شات، فخدمة IGTV ستكون بمنزلة أرشيف لحفظ ونشر المحتوى بشكل ممتاز بالنسبة لهذه الفئة، خاصة أن آلية عملية التصوير عبر تطبيق سناب شات وإنستجرام IGTV متشابهة إلى حد كبير.







تعليق الصورة:

دعم "فيسبوك" لتلفزيون إنستجرام يصعب المهمة على منصة اليوتيوب.