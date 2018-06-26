نصر لنا وللتاريخ

وضع المنتخب السعودي لكرة القدم بصمة في مونديال روسيا 2018، بعد انتصار غالٍ وتاريخي على حساب نظيره المصري 1/2 ، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى، التي حقق فيها الأوروجواي فوزا مهما على الدب الروسي 0/3 ، ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ويرافق المستضيف إلى ثمن النهائي. وأكمل الأخضر مشواره في المونديال ثالثا للمجموعة الأولى بثلاث نقاط خلف أوروجواي ( 9 نقاط)، وروسيا الوصيف بـ(6 نقاط)، اللذان تأهلا إلى ثمن النهائي، بينما حل الفراعنة رابعا من دون نقاط.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح، التسجيل للفراعنة (22)، ثم أدرك سلمان الفرج التعادل للأخضر عن طريق ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ارتكبها الدفاع المصري مع فهد المولد، بعد أن تصدى الحارس عصام الحضري لركلة جزاء أخرى إثر لمسة يد ضد أحمد فتحي سددها المولد نفسه (41). وقبل لحظات من إطلاق الحكم صافرة النهاية، سجل سالم الدوسري هدفا تاريخيا أعلن به تحقيق الأخضر لثلاث نقاط بوزن الذهب (95).

في المقابل، سيكون السيف مسلطا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفاقه ما لم ينفضوا عنهم غبار الهزيمة المذلة أمام كرواتيا 3/0، بالفوز على نيجيريا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في مونديال روسيا 2018، خوفا من احتجاب شمس أفضل لاعب في العالم لخمس مرات. وحسمت كرواتيا التي ستصطدم بآيسلندا، البطاقة الأولى للمجموعة الرابعة بعد فوزها التاريخي على الأرجنتين.

حسابيا لا تزال كل الاحتمالات على أرض الملعب، الأرجنتين تحتل حاليا المركز الرابع الأخير بنقطة وبفارق الأهداف خلف آيسلندا، وتحتاج إلى الفوز على نيجيريا بأي فارق شرط عدم فوز آيسلندا على كرواتيا، أو بفارق كبير من الأهداف في حال حقق الإسكندنافيون المفاجأة وتغلبوا على لوكا مودريتش ورفاقه. وفي المجموعة الثالثة، ينتظر منتخب فرنسا، تألق مهاجمه جريزمان لضمان صدارة المجموعة، عندما يواجه نظيره الدنماركي، ساعيا إلى تجنب مواجهة كرواتيا في ثمن النهائي، بينما تلتقي أستراليا مع البيرو وضمنت فرنسا تأهلها بـ 6 نقاط، وتبدو الدنمارك الأقرب لمرافقتها إذ جمعت أربع نقاط من فوز على البيرو بهدف، والتعادل مع أستراليا 1/1، إلا أن الأخير لا يزال ينافس على البطاقة الثانية، على الرغم من أن مصير الكنغر، ليس بين يديه إذ يتعين عليه الفوز على البيرو وخسارة الدنمارك على أمل التأهل بفارق الأهداف.