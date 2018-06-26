آل الشيخ: «التاريخية» منعها الحكم والحضري

وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمستقبل أفضل للرياضة السعودية بعد أن طوى المنتخب السعودي لكرة القدم، مشاركته في مونديال روسيا 2018، بانتصار غالٍ على نظيره المصري 2/1، ليحتل المركز الثالث في مجموعته الأولى خلف أوروجواي المتصدرة بالعلامة الكاملة، وروسيا الوصيف بست نقاط.

وقال في رسالة بعث بها عبر مقطع للفيديو "الحــــــمــــــــد لله مشاركة لم ترضنا لكن ثاني أحسن مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم لعب محمد صلاح وفزنا ولولا الحضري وأخطاء حكم المباراة كانت النتيجة تاريخية، الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعدكم بالأفضل".

وزاد "مبروك ليس هذا مانستحقه، صار اللي صار مباراة أوروجواي كان عندنا غلطة، ومباراة مصر الحمد لله قدمنا مستوى وكان من المفترض أن تكون النتيجة أكبر، ومواجهة روسيا للنسيان لها ظروفها، سامحونا على القصور والقادم أفضل أعلم أن هذا لم يرضكم، نتمنى أن نقـــف جميعا صفا واحدا لتطوير رياضة السعودية".