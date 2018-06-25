الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق سبعة من كبار المسؤولين في ميانمار

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات بحق سبعة من كبار المسؤولين من الجيش والشرطة وحرس الحدود في ميانمار، بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبت ضد أقلية الروهينجا في البلاد .

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان إن "الانتهاكات تتضمن القتل غير المشروع والعنف الجنسي والحرق الممنهج، لمنازل ومباني الروهينجا،" مؤكداً مواصلته في مراجعة الوضع في ميانمار والذي يحتمل إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية المستهدفة .

ويأتي القرار في الوقت الذي يزداد فيه انتقاد الاتحاد الأوروبي الذي دعم انتقال ميانمار من الحكم العسكري إلى الديمقراطية للبلاد، بعد حملة القمع التي شنتها ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، التي أدت إلى فرار 700 ألف شخص من البلاد منذ أغسطس الماضي .

