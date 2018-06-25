السعودية تحقق أول نصر للعرب في مونديال روسيا

ودع المنتخب السعودي لكرة القدم نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا، بفوز مستحق على نظيره المصري في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فولجوجراد أرينا في مدينة فولجوجراد الروسية، بنتيجة 2 -1، كما أضاع ضربة جزاء في الشوط الأول، ليحصد بذلك 3 نقاط في بطولة كأس العالم، ويحل في المركز الثالث في المجموعة (A)، بعد روسيا التي حلت ثانيًا، والأوروجواي التي تصدرت المجموعة.

واستطاع المنتخب السعودي أن يتحكم في معظم مجريات الشوط الأول لكنه افتقد للقدرة على الهجوم المنظم، فتقدم المنتخب المصري عن طريق مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عند الدقيقة 22 , بعد استغلاله لتمريرة طويلة من عبدالله السعيد واجه بها الحارس ياسر المسيليم مستغلاً تقدمه ليضع الكرة من فوقه، وسط ارتباك من الدفاع السعودي الذي استمر لعدة دقائق بعد الهدف وكاد أن تستقبل شباكه الهدف الثاني عن طريق اللاعب صلاح أيضاً، ليحاول الأخضر بعد ذلك العودة للمباراة بالضغط الهجومي من الأطراف.

وعند الدقيقة 41, أرسل الظهير الأيسر للمنتخب السعودي ياسر الشهراني كرة عرضية من الجهة اليسرى اصطدمت بيد المدافع المصري ليحتسب الحكم الكولومبي ويليام رولدان ركلة جزاء لم يتمكن فهد المولد من تسجيلها بعد أن تصدي لها ببراعة الحارس المصري عصام الحضري وحولها إلى ركلة ركنية ، ليواصل الأخضر الضغط حتى الوقت الإضافي من الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 95 التي شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء أخرى للأخضر بعد إعاقة المدافع المصري لفهد المولد داخل منطقة الجزاء ، ولكن قراره لم يكن حاسماً ليلجأ إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود الركلة التي تقدم لها سلمان الفرج ووضع الكرة على يمين الحارس الحضري معلناً تسجيل هدف التعادل والهدف الأول للمنتخب السعودي في المونديال ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 .

ودخل المنتخب السعودي بشكل أفضل في الشوط الثاني وسنحت له العديد من الفرص التي تمكن الدفاع المصري من إيقافها ، ليحاول بعدها لاعب الوسط حسين المقهوي أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من كرة رأسية, أخرجها الحضري إلى ركلة ركنية، كاد أن يسجل منها "البديل " مهند عسيري هدفاً سعودياً من كرة رأسية لكن الحضري واصل التألق وأنقذ مرماه من هدف محقق ،

ورد الهجوم المصري بكرات خطيرة عن طريق محمد صلاح ومحمود حسن في ظل يقظة من لاعبي خط دفاع الأخضر والحارس المسيليم ، وسط محاولات هجومية للأخضر لم تأتي بجديد حتى الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي التي تمكن من خلالها سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني للأخضر ، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي وتحقيقه أول ثلاث نقاط له في البطولة احتل بها المركز الثالث ، فيما بقي المنتخب المصري على رصيده السابق بدون نقاط في المركز الرابع .

حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

