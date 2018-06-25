مؤشر بورصة البحرين يقفل على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.57 نقطة على انخفاض قدره 5.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية و قطاع الاستثمار .

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 971.31 نقطة على انخفاض قدره 18.19 نقطة عن معدل اقفاله السابق .

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 مليون و 718 ألف و 716 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و 40 ألف و 906 دنانير بحرينية نفذت من خلال 89 صفقة .