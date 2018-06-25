54 سلعه غذائية تتراجع في مايو..و 34 سلعة ترتفع

تراجعت أسعار 54 سلعة غذائية خلال شهر مايو 2018 مقارنة بأسعارها في شهر أبريل 2018، مقابل ارتفاع 34 سلعة.

ووفقاً لرصد وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد جاء السلعة الغذائية "اليوسفي الباكستاني" أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر مايو بنسبة 7.4 في المائة للكيلو الواحد، ثم "الخيار المحلي" بنسبة 5 في المائة للكيلو الواحد، و "الكوسة المحلي" بنسبة 4.8 في المائة.

أما السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها فكان أدناها من حيث نسبة التراجع "الشمام المحلي" بنسبة 19.9 في المائة، و "الحبحب (البطيخ) المحلي" بنسبة 12.4 في المائة، و "الخوخ اللبناني" بنسبة 9.6 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية

