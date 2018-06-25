اليورو ينزل مع استمرار القلق في أسواق العملة بسبب التوترات التجارية

توقف الاتجاه الصعودي لليورو اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يُنظر فيه للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها عامل محدد لاتجاه العملات في الأمد القريب.

وابتعد المستثمرون عن المخاطرة وتراجعت الأسهم الأسيوية وعائدات أسهم الخزانة إثر تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حظر استثمار الكثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا لبكين.

وعزز التقرير حالة الحذر التي سادت عقب تهديد الرئيس الامريكي بفرض رسوم 20 بالمئة على جميع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد إنه لن يكون أمامه خيار سوي الرد على مثل هذا التحرك.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1629 دولار بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

وصعد اليورو يوم الجمعة حيث تشجع المتعاملون بفعل تحسن بيانات النمو الاقتصادي الإقليمي وتأكيدات جديدة من الساسة الإيطاليين على أن بلدهم لن تتخلى عن العملة الموحدة.

واليوم ارتفعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية ليتجه مؤشرها نحو أعلى مستوى في 11 شهرا.

غير أن الدولار نزل لأدنى مستوى له في أسبوعين أمام الين الياباني، وهو من الملاذات الآمنة، في علامة أخرى على أن المخاوف التجارية العالمية قوضت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفقد الدولار نحو نصف نقطة مئوية أمام العملة اليابانية ليصل إلى 109.40 ين وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو حزيران.

ونزلت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مع انحسار زخم أسعار النفط الخام وسط أحدث موجة من المخاوف التجارية.

وكان النفط صعد يوم الجمعة بعدما اتفقت أوبك على زيادة محدودة على غير المتوقع في الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل بعدما حثت السعودية إيران على التعاون.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7432 دولار أمريكي بعدما زاد 0.85 بالمئة يوم الجمعة. وكان الدولار الأسترالي انخفض لأدنى مستوى في عام عند 0.7394 دولار أمريكي الأسبوع الماضي، متأثرا بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع الدولار الكندي 0.25 بالمئة إلى 1.3295 دولار كندي للدولار الأمريكي بعدما زاد 0.4 بالمئة يوم الجمعة. وبلغت العملة الكندية أدنى مستوى لها في عام عند 1.3384 دولار كندي للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي متأثرة بتقلب أسعار النفط الخام.

وارتفعت الليرة التركية نحو 1.5 بالمئة إلى 4.59 ليرة للدولار.