أسهم أوروبا تنخفض صباحا مع تصاعد النزاع التجاري

انخفضت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين جراء أحدث حلقة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، لتتراجع المؤشرات الرئيسية في أوروبا بنسب تتراوح بين 0.7 و1.4 بالمئة.

وذكر تقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم منع كثير من الشركات الصينية من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير المزيد من التكنولوجيا إلى بكين، مما أدى إلى تراجع الأسهم الآسيوية الليلة الماضية وأثر سلبا على التداولات الأوروبية المبكرة.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.9 بالمئة بفعل هذه الأنباء.

وكان قطاع السيارات أكثر تضررا من مخاوف الحرب التجارية، إذ يمثل القطاع هدفا رئيسيا لترامب الذي قال يوم الجمعة إنه يهدف إلى زيادة الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. وتراجع مؤشر القطاع 1.4 بالمئة متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة فيما تراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير وصناعة السيارات 0.9 بالمئة.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الأسوأ أداء، وتذيلت أسهم كومرتس بنك ودويتشه بنك المؤشر داكس فيما كانت أسهم إتش.إس.بي.سي وسانتاندر ويو.بي.إس من بين أكبر الخاسرين على مستوى أوروبا.

وانخفضت أسهم بريزميان الإيطالية لصناعة الكابلات 4.7 بالمئة لتتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر ستوكس عند الفتح بعد أن خفضت الشركة توقعاتها بسبب تكاليف إضافية متوقعة ترتبط بمشكلات في مشروع كابل بحري تابع لها في المملكة المتحدة.

وقفز سهم أمبو الدنمركية لتصنيع الأجهزة الطبية 6.5 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس بعد أن بدأ جيه.بي مورجان تغطية السهم بتوصية "بزيادة الوزن النسبي" في المحافظ.