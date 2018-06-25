الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": فائض الطاقة الإنتاجية يبلغ مليوني برميل يوميا

قالت شركة النفط أرامكو اليوم إن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على النفط في حالة حدوث أي تعطل في الإمدادات. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في نيودلهي إن أرامكو تنتج حاليا عشرة ملايين برميل يوميا من النفط ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يوميا. واتفقت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة على زيادة متوسطة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو .