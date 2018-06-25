أمريكا ترمب تقسو على القريب .. وتغازل البعيد

يشهد العالم هذه الأيام تطورات سريعة تجمع الأعداء وتفرق الحلفاء. ومما لا شك فيه، فإن أغلبية الأحداث التي تجري لم يتوقعها أحد قبل أعوام، فدهشة ما يبث من أخبار في الوسائل الإعلامية لا يغير ملامح الوجوه فقط بل يصل إلى تغيير ملامح العالم، إذ جمعت سنغافورة قمة استثنائية غير متوقعة للرئيسين الأكثر غرابة وعداوة في العالم واللذين يملكان قوى نووية كفيلة بتدمير العالم عن بكرة أبيه، حيث شهدت القمة ودا ولطافة غير مسبوقة من قبلهما، وذلك على عكس طبيعتيهما الغريبة والجدلية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والقاسية إذا صح التعبير بما يتعلق بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون الحليف الأهم للصين، التي لطالما اعتبرته وسيلة ضغط على العالم لتمرير سياساتها في بعض الأحيان وفي بعضها الآخر لفرضها.

تعد هذه القمة السلمية ذات الأهمية التغيرية من حيث تغيير الموازين الجيواستراتيجية في العالم حدثا استثنائيا، إذ لم يشابهها في الملامح سوى انهيار جدار برلين وتوحيد ألمانيا، بعد أن كانت شرقية وغربية، إذ إن النصف الأول متخلف بعيد عما يجري عن العالم من حداثة وتطور نتيجة الفكر الشيوعي السائد، ونصف آخر غربي متطور، نقل البلاد بعد هدم الجدار والتوحيد إلى مقدمة سلم ترتيب أقوى الاقتصادات العالمية، وهذا ما تخشاه بكين في حال استمرت العلاقة بين واشنطن وسول بعد قمة سنغافورة، التي سبقتها قمة كورية جنوبية - شمالية، أعادت مياه القطيعة لمجاريها بين الشقيقتين الشمالية والجنوبية، ما يعني أن هذه العلاقة صافرة إنذار تهدد الاقتصاد الصيني الذي استحوذ على أغلب الأسواق في العالم من خلال صناعاته، إذ يعد الجار الكوري منافسا قويا اقتصاديا، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يعد بمنزلة سكين في خاصرة بكين بيد واشنطن تستخدمها وقت ما تريد.



نصائح الشيطان



وفي سياق متصل، اعتبرت إيران أن على كوريا الشمالية، توخي الحذر خلال التفاوض مع ترمب عقب انسحابه من الاتفاق النووي معها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي أخيرا، أن الزعيم الكوري الشمالي، يجب أن يتعامل مع ترمب "بوعي" حسب تعبيره، مضيفا أن "إيران تنظر إلى ترمب والولايات المتحدة بتشاؤم كبير"، معتبرا أنهما "مشهوران بعدم الوفاء بالمعاهدات والالتزامات".

في الوقت ذاته تقوم إيران بالتدخل بدول الجوار العربية ولا تحترم حق الدين والجيرة، فها هي تحتل اليمن، من خلال أذنابها من الطائفيين -جماعة الحوثي-، الذين انقلبوا على الشرعية في البلاد، إضافة إلى أذية بلاد الحرمين بقصفها بالصواريخ الباليستية واستهداف منطقة مكة المكرمة، عدا عن تدخلها في العراق وسورية وتخريبهما وتشريد ملايين المواطنين ليصبحوا لاجئين، في حين تعبث ميليشياتها في العراق ولبنان.



مصير مجهول



خيم على القمة السنوية لقادة الدول السبع الأغنى في العالم، التي اختتمت في كيبك الكندية، توترا شديدا على خلفية الرسوم الجمركية المشددة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حلفائه، مثيرا احتجاجات حادة، إذ هيمنت عليه السجالات بين كندا وأمريكا، ليحذر ترمب أوتاوا من أنها ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها، وكان ترودو قال في مؤتمر صحافي عقب القمة إن كندا ستتخذ الشهر المقبل إجراءات ردا على قرار ترمب فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، مضيفا بأن "الكنديين لا يأخذون تعليمات من أحد".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الكندي عقب اتهام ترمب له بأنه "غير نزيه"، إذ ندد بالرسوم الكندية على منتجات الألبان، إضافة إلى انسحاب بلاده من بيان قمة مجموعة السبع، ليصرح فيما بعد: "لدينا عجز تجاري كبير جدا مع كندا بلغ نحو 295 % بالنسبة لمنتجات الألبان، هذا أمر غير منصف أبدا لمزارعينا".

بدوره، اتهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، رئيس الوزراء الكندي بخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر إدلائه ببيانات "مثيرة للاستقطاب" بشأن سياسة الولايات المتحدة التجارية، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات قد تظهر الرئيس الأمريكي بصورة مغايرة لما يتمتع به من قوة، خصوصا أن تصريحات ترودو سبقت لقاء ترمب وكيم جونج.

وقال كودلو إن تصريحات ترودو دفعت ترمب للانسحاب من البيان المشترك لمجموعة الدول السبع، الذي تضمن توافقا هشا بشأن الخلافات التجارية بين واشنطن وكبار حلفائها، مضيفا عبر برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" إنه "عقد ترودو مؤتمرا صحافيا وقال إن الولايات المتحدة تهيننا"، مشددا أن على كندا أن تدافع عن نفسها، إذ إن المشكلة فيما يتعلق بالتعريفات، واصفا العلاقة بأن الجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعريفات ضخمة، ليختم حديثه "هذا الأمر لا شك أنه طعننا في الظهر"، ليجدد هجومه على كندا، فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو اعتذر عن القول بأن هناك "مكانا خاصا في الجحيم" لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



لسان الأغلبية



ولفتت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع بين ماكرون وترودو في أوتاوا، إلى أن "المسألة تتلخص بأي مدى نقبل بتعديلات محتملة، كي يكون هناك بيان مشترك، فعلى سبيل المثال، لن نكون مستعدين للقبول ببيان لا يذكر اتفاق باريس المناخي"، وبما أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد ترمب من هذا الاتفاق، تبدو موافقتها على بيان كهذا بعيدة المنال، ما يجعل هذا الشرط شبه تعجيزي. وشددت باريس على أن الدول الست الأخرى في مجموعة السبع، متراصة في مواجهة موقف الولايات المتحدة، و"لا تصدّع بينها، بل هناك تماسك حقيقي"، إذ أوضحت الرئاسة الفرنسية "لسنا هنا كي نحاول إقناع ترمب بالعودة عن مواقفه، لأننا نعلم أنه ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية".

وناقش ماكرون وترودو مختلف السيناريوهات، وتحديدا ألا يفضي اجتماع مجموعة السبع، سوى إلى إعلان يصدر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، ما سيشكل "نصا في الحد الأدنى" والاحتمال الآخر، هو إعلان للدول الست حول القضايا الإشكالية، وبيان مشترك للسبع حول القضايا الأخرى.