واشنطن وبيونج يانج .. سلام موقوف على شيطان التفاصيل

شدت الأنظار إلى القمة التاريخية التي جمعت ولأول مرة في التاريخ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وانتهت بالتوقيع في سنغافورة، على وثيقة وصفت بالتاريخية بين رجلين دأبا حتى أسابيع قليلة خلت على تبادل أقذع الاتهامات والنعوت.

دفع هذا الانقلاب المفاجئ في المواقف، عديدا من المراقبين إلى التساؤل عن جدية الطرفين، بشأن ما جرى على جزيرة سنتوسا في اليوم المشهود؛ 12 حزيران (يونيو) المنصرم. بمعنى، هل الرجلان مقتنعان عمليا بما هما مقبلان على الانخراط فيه؟ أم أن الأمر أقرب إلى مناورة سياسية تتقاطع مصالح الطرفين في استغلالها كل وفق حساباته الخاصة والمعقدة؟

من جملة التأويلات التي أعطيت لما يجري، أن الرئيس ترمب يسعى إلى احتضان كوريا الشمالية، كما فعل الرئيس نيكسون مع الصين في عهد دينج شياو بينج. بيد أن هذا التفسير لا يصمد كثيرا أمام معطيات الواقع، فتركيبة إدارة ترمب الحالية لا تضم ما يفيد ذلك. خصوصا، مع وجود شخصية مثل جون بولتون في شؤون الأمن القومي، ممن يعدون المفاوضات مع كوريا الشمالية مجرد مضيعة للوقت. لأن الخيار الأنسب برأيه هو تنفيذ ضربة وقائية ضد بيونج يانج تمنعها من التفكير في استخدام قوتها العسكرية ضد الآخرين، ثم الانتقال إلى تكرار تجربة “النموذج الليبي”؛ أي التفكيك الكامل لكل أنظمة التسلح المؤثرة دون مقابل.

قد تكون رغبة الرئيس في استثمار خبرات وزير خارجيته مايك بومبيو؛ ذي الخلفية الاستخباراتية، مبررا وراء الدخول في هذه مفاوضات مع كوريا الشمالية، طمعا في تحقيق تقدم فيها، يمكن تسويقه كأحد أهم إنجازات إدارة ترمب في السياسة الخارجية الأمريكية.

من جانبه، يراهن زعيم كوريا الشمالية على تحقيق عديد من المكاسب، من وراء هذه الخطوة التي تعد سابقة في تاريخ البلاد. وخير دليل على حجم هذا الرهان، إقدام كيم على إقالة ثلاثة مسؤولين عسكريين كبار في الحرس القديم، ما يعني استعداده تقديم تنازلات مهمة لإعداد بيئة دبلوماسية مواتية للدخول في مفاوضات، يعلق عليها نظام بيونج يانج أمالا كبيرة بغية إنقاذه.

قد يكون ذاك اللقاء السريع على الجزيرة إعلانا عن نهاية حصار طويل مفروض على البلد، فقبول أمريكا؛ التي تمارس دور شرطي العالم، الجلوس على طاولة التفاوض مع أشد خصومها من نهاية الحرب الباردة، سيشجع دولا ليس لديها ذات المستوى من الخصومة على الاتصال بالكوريين الشماليين، وشعارهم “لن نكون ملكيين أكثر من الملك”.

من الواضح أن اختيار كوريا الشمالية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خطوة ذكية تجنبها مغبة ضربة عسكرية أمريكية في أي لحظة. فالنظام في بيونج يانج يعي جيدا أنه ما دامت المفاوضات مستمرة، فمن غير المنطقي أن تقوم أمريكا بعدوان مفاجئ على بلادهم، فـ”الحرب تبدأ عندما تتوقف الدبلوماسية كما يُقال”.

في المقابل، تمنح هذه الخطوة الكوريين الشماليين، فرصة للعودة إلى الساحة الدولية كقوة نووية؛ لها دائرة نفوذ إقليمية كعديد من الدول الأوروبية والهند وباكستان، بعد قرارها تبني سياسة أكثر واقعية، تعيدها إلى المجتمع الدولي.

وتتوقع كذلك أن تعيد واشنطن النظر في مسألة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. ولما لا تقدم مساعدات اقتصادية من دول مجاورة (الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية...) لها، من باب تحفيزها على الانخراط في المفاوضات السلمية، والعمل على نزع فتيل التوتر في المنطقة، ما سيكون له تأثير مفيد جيدا على الاقتصاد الكوري الشمالي والوضع الاجتماعي.

تعلق واشنطن وبيونج يانج كثيرا من الآمال على هذه القمة، لكن العودة إلى مخرجات الجولة الأولى من المفاوضات، ممثلة في البنود الأربعة الرئيسية للوثيقة أو الإعلان المشترك الموقع بين الطرفين، تظهر بأنها أوهن من بيت العنكبوت، لاحتوائها على تفاصيل يخشى من شيطانها.

ينص البند الأول على أن “التزام الطرفين بتطبيع العلاقات، وفق إرادة شعبي البلدين بالسلام والازدهار”. فيما يدعو البند الثاني الطرفين إلى ضرورة “التعاون قصد إقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية”. أما البند الثالث، فيؤكد “التزام كوريا الشمالية بإعلان بامنجوم، الصادر عن قمة الكوريتين، في أواخر أبريل (نيسان) بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية”. وأخيرا، “التزام الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بإعادة رفات قتلى وأسرى الحروب، وإعادة جثامين أولئك الذين تم تحديد هوياتهم إلى بلدهم فورا”.

فالبند الأكثر أهمية في الوثيقة، يكتنفه كثير من الغموض، لأن صيغته الحالية لا تلبي طموح واشنطن على المدى الطويل، المتعلق بالتفكيك الكلي للترسانة النووية لكوريا الشمالية. كما أنه لا يحدد بشكل دقيق وواضح ما المقصود بـ”نزع السلاح النووي” بالنسبة للطرفين. فهو بالنسبة للأمريكيين التخلي الكلي عن الطموحات النووية، فيما قد يفسره الكوريون الشماليون تفسيرا آخر، يتضمن سحب المظلة الأمريكية النووية من كوريا الجنوبية، وانسحاب الجيش الأمريكي المتربص على حدودها مع جارتها الجنوبية.

لا شك أن القمة الأولى بين الطرفين لن يكون هدفها المسطر حل جميع القضايا العالقة بين الطرفين، بقدر ما سيكون بالدرجة الأولى تعزيز الثقة بين واشنطن وبيونج يانج. ولهذا يمكن القول بأن قرار ترمب بمقابلة كيم وجها لوجه فطنة دبلوماسية، حتى لا يسقط في فخ إدارة الرئيس جورج بوش التي رفضت عرضا قدمته كوريا الشمالية بإقامة علاقات دبلوماسية في عامي 1991 و1992، عقب سقوط الاتحاد السوفياتي الذي عمق شعورها الرئيس كيم إيل حينها بعدم الأمان.