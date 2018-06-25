بصمة قبل الوداع

سيطوي المنتخب السعودي لكرة القدم، مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة تاريخية أمام نظيره المصري، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

ويتطلّع الأخضر إلى وضع بصمته في التظاهرة العالمية بانتصار في المهمة الأخيرة في فولجوجراد، بينما يلتقي المنتخب الروسي الأوروجواي لحسم صدارة المجموعة.

ويتصدر المنتخب الروسي المجموعة الأولى (6 نقاط)، يليه الأوروجواي بالرصيد ذاته "فارق الأهداف لمصلحة الروس"، بينما يتطلع الأخضر والفراعنة لكسب النقاط الثلاث الأخيرة بعد فقدان حظوظهما في العبور إلى ثمن النهائي.

وخسر الأخضر من روسيا في الافتتاح 5/0، لكنه عاد وقدّم مستوى جيدا أمام الأوروجواي في الجولة الثانية على الرغم من الخسارة بهدف، بينما بدأ الفراعنة مشوارهم بالهزيمة أمام الأوروجواي بهدف، وأمام روسيا المستضيف 3/1.

وسيفقد الأخضر خدمات لاعبه تيسير الجاسم، وعلي البليهي للإصابة.

وستكون المواجهة الثالثة بين منتخبين عربيين في تاريخ النهائيات، بعد مباراة الأخضر والمغرب في نسخة 1994، ويومها فاز الأخضر 2/1، بينما حضر التعادل 2/2 في مقابلة تونس في مونديال 2006.

وتتجه الأنظار إلى الحارس المصري عصام الحضري الذي سيصبح في حال مشاركته، أكبر لاعب في تاريخ المونديال عن عمر 45 عاما، ليحطم رقم الحارس الكولومبي فريد موندراجون، الذي شارك في مونديال 2014 عن 43 عاما وثلاثة أيام.

وفي المجموعة الثانية، سيكون البرتغالي، أمام فرصة إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة إذا حقق، في مواجهة إيران، نتيجة أفضل من إسبانيا التي تلتقي المغرب، في التوقيت ذاته.

وتتساوى البرتغال وإسبانيا في كل شيء في المجموعة الثانية، أربع نقاط من فوز وتعادل، وأربعة أهداف لمصلحتهما مع هدف في مرمى كل منهما، بيد أن الفيصل الوحيد الذي منح الماتدور صدارة المجموعة حتى الآن هو نقاط اللعب النظيف، علما بأن أسود الأطلس فقدوا حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي، بينما تمتلك إيران ثلاث نقاط ولديها فرصة في العبور.

وعلى صعيد ثان، أضاع السنغال فرصة الاقتراب من التأهل لدور الـ 16، بعدما سقط في فخ التعادل مع نظيره الياباني 2/2.

وسجل للسنغال كل من ساديو ماني (11)، موسى واجي (71)، ولليابان تاكاشي إنوي (34)، المخضرم كيسوكي هوندا (78).

وتخلص إنجلترا من أشباح إخفاقات الماضي بفوز قياسي على بنما 6/ 1، سجلها له المدافع جون ستونز (8)، هاري كين (22، 46 من ركلة جزاء، 62)، جيسي لينجارد (36)، فيما سجل فيليبي بالوي هدف بنما (78).