من المونديال

أكد بول بوجبا؛ لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم، أن نهائيات روسيا ربما تكون آخر كأس عالم يشارك فيها، لكنه يأمل أن يكون لائقاً للمشاركة في المزيد، وقال لاعب مانشستر يونايتد (25 عاماً) قبل مباراة فرنسا الأخيرة في المجموعة الثالثة ضد الدنمارك "أنا واقعي، ربما تكون آخر كأس عالم أشارك فيها".



«الأرجنتيني»: الخلافات كذب

نفى كلاوديو تابيا؛ رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، التكهنات المثارة حول حدوث خلاف بين خورخي سامباولي؛ مدرب المنتخب الوطني، واللاعبين، في ظل التهديدات التي تواجه منتخب التانجو بالخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا.. وقال "الكثير من الأمور التي تكتب كذب".



«التونسي» يفتقد برون وصيام

يفتقد المنتخب التونسي جهود مدافعيه ديلان برون؛ وصيام بن يوسف؛ خلال مباراته الأخيرة في دور المجموعات لمونديال روسيا التي يلتقي خلالها منتخب بنما بعد أن تعرّض الأول لإصابة في ركبته والآخر خرج مصاباً أمام بلجيكا.



لوف: حالفنا الحظ

ظل لوف؛ مدرب المنتخب الألماني طوال الأسبوع يتساءل كيف سيكون رد فعل أبطال العالم على هزيمتهم أمام المكسيك، في المباراة الافتتاحية للفريق في مونديال روسيا، وجاءت الإجابة عبر الفوز القاتل بعشرة لاعبين على السويد 2/1، وقال "حالفنا الحظ، لقد وثقنا بأنفسنا قد تكون إشارة جيدة".

ويحتاج "الألماني" إلى الفوز بهدفين أو أكثر أمام كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل.



لافتة مسيئة تغرّم بولندا

فرض "فيفا" غرامة على الاتحاد البولندي قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري؛ بسبب ما قال إنها لافتة سياسية مسيئة رفعتها الجماهير البولندية خلال الهزيمة 1 / 2 أمام السنغال في كأس العالم لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وفرض "فيفا" في وقت سابق غرامة على "المكسيكي" بسبب ما قال إنها "هتافات مهينة وتتسم بالتمييز" من الجماهير بعد الفوز على ألمانيا الأسبوع الماضي.