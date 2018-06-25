آخر هدف سعودي قبل 4391 يوما

قد يتكرر سيناريو مجدي عبدالغني؛ وقصة آخر هدف مصري في كأس العالم، في حال ودّع المنتخب السعودي لكرة القدم، المونديال الروسي بخانة خالية من الأهداف لصالحه، حيث سيكون أمام لاعبي "الأخضر" الانتظار إلى مونديال آخر للتسجيل.

وسجل عبدالغني؛ هدفه لصالح "الفراعنة" عن طريق ضربة جزاء في شباك منتخب هولندا خلال مونديال إيطاليا 1990.

وانتظر منتخب الفراعنة هدف محمد صلاح؛ 28 عاماً وسبعة أيام (10 آلاف، و227 يوماً)؛ لينهي قصة مجدي وهدفه المونديالي، الذي تحول من قصة مؤلمة إلى قصة طريفة بفضل مداخلات عبدالغني المتكررة في كل مناسبة وتذكيرهم بهدفه.

وسجّل صلاح؛ ثاني الأهداف المصرية في تاريخ مشاركاتهم في المونديال في شباك المنتخب الروسي، في ثاني مباريات المجموعة الأولى.

في المقابل، سجّل سامي الجابر؛ آخر هدف سعودي في المونديال قبل 12 عاماً و11 يوماً (4391 يوماً)، حيث حضر في الـ 14 في حزيران (يونيو) 2006 في شباك المنتخب التونسي في افتتاح مواجهة المنتخبين في مونديال ألمانيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2/2.

وودّع "الأخضر" و"الفراعنة"، المونديال الحالي بهزيمتين متتاليتين أمام روسيا والأوروجواي، بعد أن اجتمعا في المجموعة الأولى، إذ نجحت مصر في التسجيل مرة، بينما لم يوفق "الأخضر" في التسجيل حتى الآن.

ويخوض "الأخضر" مواجهته أمام نظيره "المصري" رقم 16 في تاريخ نهائيات كأس العالم، حيث سبق أن لعب 15 مباراة، حقق فيها انتصارين في أول مشاركة أمام منتخبي المغرب وبلجيكا، ضمن دور مجموعات مونديال 1994 في أمريكا، وخسر 11 مرة، مع التعادل في مناسبتين.

ويملك "الأخضر" في المشاركات المونديالية تسعة أهداف، لسامي ثلاثة منها، فؤاد أنور هدفين، وهدف لكل من سعيد العويران، فهد الغشيان، ياسر القحطاني، ويوسف الثنيان.

يُذكر أن "الأخضر" واجه نظيره المصري في ست مباريات في تاريخ المواجهات المباشرة، حيث سجل "الأخضر" انتصاراً وحيداً وحضر التعادل في مباراة واحدة، وخسر في أربع.