شيرشيسوف: لست طبيبا

رد ستانيسلاف شيرشيسوف مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم، بشكل مبسط لدى سؤاله حول تزايد الضغوط على كتيبته بعد الأداء المفاجئ في مونديال روسيا 2018، وقال في المؤتمر الصحافي لمباراتهم أمام الأوروجواي في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى "أنا مدرب ولست طبيبا، يسألونني باستمرار عن الضغط، هذا مصطلح طبي".

وضمن المنتخبان الروسي والأوروجوياني التأهل لدور الـ 16، لكنهما يتنافسان على صدارة المجموعة الأولى.

وأوضح شيرشيسوف "لقد تأهلنا بالفعل لكننا لا نخطط لإجراء أي تغييرات، إنه كأس العالم، ينبغي أن نكون في أفضل الحالات من أجل المواجهة التي تنتظرنا، علينا أن نؤدي واجباتنا دون التفكير فيما ينتظرنا في ثمن النهائي". من جانبه، يتوقع أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي، أن يحظ منتخب البلد المضيف بمساعدة كبيرة لإنجاز هذا العمل، وقال "أعتقد أننا سنواجه منتخبا عظيما، إنهم متحمسون للغاية، لقد كانوا قادرين على عبور الصعاب". وتابع "الآن أرى منافسا لديه الكثير من الإمكانات ومثيرا للاعجاب، إضافة إلى أنهم سيكون لديهم قاعدة هامة من الجماهير التي ستساندهم كثيرا وهذا سيدفعهم للفوز"، مكملا "الشيء الوحيد المهم هو مركزنا النهائي في المجموعة التي نلعب فيها، بينما لا يمكنني أن اختار منافسنا المقبل في ظل وجود ثلاثة منتخبات لديهم الفرص للتأهل".