بيتزي: سنقلل من خطورة صلاح

أكد بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن كل مباراة يخوضها يبحث عن طريقة لعب وتشكيلة تناسبها، وقال "سنتخذ استراتيجية أخرى كون المنافس مختلف، يجب علينا التركيز على بعض النقاط والظهور بأفضل صورة ممكنة أمام مصر".

وأشار خلال مؤتمر صحافي قبل لقاء مصر اليوم في ختام مباريات المنتخبين في كأس العالم 2018 في روسيا "مستعدون للمباراة على أكمل وجه، وواثقون بقدراتنا، عشنا تجربة في المباراتين السابقتين، ويجب أن نعرف أهدافنا قبل الدخول إلى المباراة، مباراة مصر ستكون صعبة، وكل المنتخبات تطمح لتحقيق الفوز في المونديال، نحترم المنافس كثيرا، وكلانا يعرف الآخر جيدا، والأهم بعد كسب النتيجة أن نظهر بصورة ممتازة للجميع، وسننتظر حتى اليوم للنظر في مصير مشاركة اللاعبين المصابين".

وتابع "راض عن استعدادنا لمباراة مصر، رغم أن المباراة الأولى أمام روسيا تركت أثر كبيرا فينا، ودخلنا المباراة الثانية وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية وحققنا مستوى مميزا، والآن لدينا فرصة جديدة لتحسين الصورة، نحن نختار أفضل الأسماء للتشكيلة، والاختيار يتم حسب المباراة. أعتقد أن الجميع يتفقون على أن مباراة مصر مهمة، ونأمل أن يسجلوا حضورا رائعا نُسعد به الشعب السعودي".

وأردف "من الصعب أن نتحدث عن النتائج المتوقعة، وأنا سأكون راض عندما يتمكن الأخضر من التسجيل والأهم مستوى التنافس وأن نتفانى ونعمل لتقديم أفضل ما لدينا، استفدت من تجربة اللاعبين في إسبانيا حتى ولو كانت مشاركتهم قليلة ولاحظنا أنهم أحرزوا قفزة نوعية بعد تجربتهم ويحدونا الأمل أن تتكرر التجربة لهم أو لغيرهم من اللاعبين لإسهامها في التطوير الفردي للاعبين ومن ثم الفائدة للمنتخب".

وأوضح أنه لم يراقب سواريز، وقال "عندما يكون لديك لاعب بنفس المستوى فإن من واجبك أن تختبر كل لاعب ومميزاته، وبالنسبة للاعب محمد صلاح لديه سيرة كروية حافلة فنحن سنكون حريصين ليس بوضع لاعب يراقبه بل معرفة مميزاته والعمل على تقليل خطورته".

وحول كأس آسيا، قال "الآن يجب التركيز على مباراة مصر، جميعنا نفكر في كأس آسيا لدينا برنامج إعدادي ولكن نحن الآن في مهمة أخرى".