رولدان .. الحكم المتخصص في العرب

يسمي اللاتينيون الحكم الكولومبي ويلمار رولدان المتخصص في العرب كونه قد أدار العديد من المباريات الدولية يكون طرفها منتخب عربي أبرزها مواجهة منتخب تونس بنظيره الإنجليزي في المونديال الحالي، ومواجهة الجزائر بالكوري الجنوبي في مونديال 2014 في البرازيل.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا" أن رولدان سيقود مواجهة السعودية ومصر اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم في روسيا، لتكون الثانية له في المونديال الحالي، والثالثة له في تاريخ المونديال يكون الطرف منتخبا عربيا.

وحصل رولدان الذي يعد من أفضل حكام قارة أمريكا الجنوبية، على الشارة الدولية عام 2008، وسبقت له المشاركة في بطولة كأس القارات 2017، كوبا أمريكا (2011، 2015، و2016)، المونديال الماضي، ومباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.

واستبعد رولدان من الأدوار النهائية في مونديال البرازيل بسبب رفضه احتساب هدفين للمنتخب المكسيكي بداعي وجود تسلل أظهرت الإعادة في ما بعد أن الهدفين كانا صحيحين تماما.

كما سجل الحكم الكولومبي اسمه في قائمة الحكام الأكثر إثارة للجدل بعد خطأ فادح في كأس القارات الأخيرة، حيث استدركه معتمدا على تقنية الفيديو، عندما قام عن طريق الخطأ بإنذار النجم الكاميروني سيباستيان سياني بعد احتكاك بينه وبين نجم منتخب ألمانيا إيمري تشان، وأعاد الحكم اللقطة عن طريق الفيديو لكن بدلا من إنذار اللاعب الصحيح الذي ارتكب الخطأ على إيمري تشان وهو إرنيست مابوكا، عاد ومنح البطاقة الحمراء سيباستيان سياني، وبعد الاحتجاجات الشديدة من الكاميرون، راجع اللقطة للمرة الثانية في الملعب قبل طرد مابوكا الصحيح.

وفي سجل رولدان سابع أفضل حكم في العالم قبل ثلاثة مواسم 125 مباراة دولية، أشهر من خلالها 667 بطاقة صفراء، 76 بطاقة حمراء، واحتسب 37 ضربة جزاء.