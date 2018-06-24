"الداخلية": 120 ألف متقدمة على رخص القيادة .. والأنظمة لا تفرق بين رجل وامرأة



قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن أكثر من 120 ألف متقدمة على رخص القيادة، ولا يزال الطلب كبيرا جدا، مشيرا إلى إنشاء ستة مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد التركي خلال رده على سؤال "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، ثقته بقائدات المركبات، وتقيدهن بالأنظمة المرورية، مشددا على أن الأنظمة المرورية لا تفرق بين الرجل والمرأة.

وأشار إلى وجود تسع مناطق في المملكة لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يردن التعلم.

وأوضح أنه يتم حاليا تقييم مدارس تعليم القيادة للرجال، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، موضحا أن المعايير التي اعتُمدت في مدارس تعليم القيادة للنساء، سيتم تطبيقها على كل مدارس القيادة في المملكة.

وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة خلال تسعة أشهر، منذ صدور الأمر السامي الخاص بنظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، المتضمنة إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حدٍ سواء، لافتا إلى تراجع نسبة الحوادث المرورية بمعدلات جيدة، وتسلم مجموعة كبيرة من السيدات رخص القيادة مكنتهن من قيادة مركباتهن في الوقت المحدد الذي نص عليه الأمر السامي".

وأشار اللواء التركي إلى أن التراخيص التي أصدرتها الإدارة لإنشاء ست مدارس مخصصة لتعليم المرأة قيادة المركبات في خمس مدن في المملكة، باشرت أربع مدارس عملها فعلياً باستقبال المتقدمات وتدريبهن وتأهيلهن لقيادة السيارة، ومن ثم منحهن رخص القيادة، بعد استكمالهن برامج التأهيل والتدريب التي وصلت إلى 30 ساعة، في فترة التدريب الكاملة.

من جانبه، أكد اللواء محمد البسامي مدير عام إدارة المرور في المملكة، أنه تم ابتعاث مجموعة من الضباط إلى خارج المملكة لتدريبهم على التحقيق في الحوادث المرورية، وذل ضمن خطتنا لتطوير أداء رجال المرور، كاشفا عن توقيع إدارته مع مؤسسة النقد وثيقة لتطوير التأمين، وذلك في سبيل تطوير الأنظمة المرورية.

وقال البسامي: "إنه على مستوى العالم، تلتزم المرأة بقواعد السير أكثر من الرجل، وما حصل بالساعات الماضية يؤكد ذلك، مشيرا إلى إنجاز 13 حملة توعوية خلال الأشهر الماضية أثمرت بشكل فعال من خلال شراكات اجتماعية".

وشدد على أنه لا توجد مواقف خاصة بالنساء، وإن قام أحد المراكز التجارية باجتهاد، فقد تمت إزالة المواقف النسائية بالكامل.

وأوضح أن للمرأه حق قيادة سيارات الحافلات والسيارات الثقيلة بشرط توافر الاشتراطات والرغبة في القيادة، مضيفا أن الخطط التي عمدت الإدارة إلى تنفيذها، المتضمنة خطة استراتيجية طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى أربعة أشهر، حققت أغلب مستهدفاتها وبنسبة إنجاز بلغت 100 في المائة.