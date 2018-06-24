انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا اليوم .

وقالت اللجنة في بيان، إن عملية الاقتراع التي بدأت في تمام الساعة 08:00 صباحًا بالتوقيت المحلي انتهت في الساعة 17:00 ، مشيراً إلى أن الأتراك أدلوا بأصواتهم في 180 ألف و 65 صندوقًا انتخابياً في عموم تركيا .

وأوضح أن الأتراك الذين مازالوا ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام مراكز الإقتراع، سيسمح لهم بالتصويت عقب إحصاء عددهم من جانب رؤساء المراكز .

