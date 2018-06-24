ذكر بنك الصين المركزي اليوم الأحد أنه سيخفض المبالغ النقدية التي ينبغي أن تحتفظ بها بعض البنوك كاحتياطي إلزامي بواقع 50 نقطة أساس. وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعة الالكتروني إن الخفض المستهدف في نسبة الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك والتي تبلغ حاليا 16 بالمئة للبنوك الكبرى و14 بالمئة للبنوك الأصغر سيسري اعتبارا من الخامس من يوليو تموز.
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- المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك بواقع 50 نقطة أساس
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