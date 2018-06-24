كأس العالم يزيد استخدام خدمة "ترجمة جوجل" في روسيا بنسبة 30%

أظهر تقرير صادر عن شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" زيادة كبيرة في معدل استخدام خدمة الترجمة الإلكترونية التي توفرها الشركة عبر الإنترنت في روسيا التي تستضيف حاليا مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وبحسب "جوجل" فإن جماهير الدول المشاركة في كأس العالم يحاولون التواصل مع الروس بلغتهم الأصلية خلال المباريات، لذلك لجأت هذه الجماهير إلى خدمة "ترجمة جوجل" لمعرفة بعض الجمل والعبارات الروسية الأكثر استخداما، وهو ما أدى إلى زيادة استخدام خدمة الترجمة بنسبة 30% داخل روسيا. وأشارت جوجل إلى زيادة معدل البحث عن ترجمة عبارة "كأس العالم" إلى اللغة الروسية بنسبة 200% خلال الأيام الأخيرة، وزاد معدل البحث عن ترجمة كلمة "ستاد" بنسبة 135% . وزاد استعمال خدمة الترجمة بين اللغتين العربية والروسية بنسبة 40% في حين كانت معظم التراجم من اللغة الإسبانية وإليها وزادت بأكثر من الضعف. يذكر أن خدمة "ترجمة جوجل" متاحة حاليا بـ 103 لغات مختلفة، إلى جانب وجود بعض الإرشادات التي يمكن استخدامها لتسهيل التواصل بين الناس الذين يتحدثون بلغات مختلفة. كانت "جوجل" قد أطلقت تحديثا لخدمة الترجمة تتيح للمستخدمين الترجمة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.