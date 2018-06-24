"آبل" و"أودي" و"بي.إم.دبليو" تتفق على معايير موحدة لاستخدام الهواتف الذكية كمفاتيح للسيارة

اتفقت شركات "آبل" للإلكترونيات "و"أودي" و"بي.إم.دبليو" للسيارات الفارهة، وهي أعضاء فيما يعرف بـ "كونسرتيوم السيارات المتصلة بالشبكات" على توحيد معايير استخدام الهواتف الذكية كبديل لمفاتيح السيارات. وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن التطبيق المعروف باسم "ديجيتال كي 0ر1" (المفتاح الرقمي 0ر1) يوفر طريقة آمنة للمستخدم لكي يقوم بتنزيل "مفتاح رقمي" إلى هاتفه الذكي حيث سيتم استخدام هذا المفتاح الرقمي بعد ذلك في فتح وغلق السيارة وأيضا بدء تشغيلها. وذكر الكونسرتيوم أن التكنولوجيا الجديدة تستخدم نظام "تراستد سيكيوريتي مانجر" لضمان الحماية للمفاتيح الرقمية الموجودة على أي جهاز خاص بالمستخدم. ويضم "كونسرتيوم السيارات المتصلة بالشبكات" العديد من أكبر شركات السيارات في العالم منها "أودي" و"بي.إم.دبليو" و"جنرال موتورز" و"هيونداي" و"فولكسفاجن" إلى جانب شركات إلكترونيات مثل "آبل" و"سامسونج" و"إل.جي" و"باناسونيك". وكان العديد من شركات صناعة السيارات ومنها أودي ولنكولن ومرسيدس وتيسلا وفولفو قد تعهدت بجعل سياراتها الجديدة تدعم استخدام أي هاتف ذكي كمفتاح بديل. هذه المفاتيح الرقمية ستسهل اشتراك أكثر من شخص في استخدام السيارة لآنهم لن يكونوا في حاجة إلى مقابلة بعضهم البعض للحصول على المفتاح وإنما يكفي أن يوقف المستخدم الأول السيارة في المكان المتفق عليه ليأتي الشخص الآخر ويستخدم هاتفه الذكي في تشغيل السيارة واستخدامها وهكذا. وبالفعل فإن شركة خدمات النقل الذكي "ترو" بدأت بالفعل اختبار جهاز يتيح لصاحب السيارة فتحها عن بعد باستخدام هاتفه الذكي. ويعمل الكونسرتيوم الآن على تطوير إصدار جديد من تطبيق المفتاح الرقمي "ديجيتال كي 0ر2" والمنتظر إطلاقه أوائل 2019 والذي سيتضمن "برتوكول توحيد التحقق من الهوية" للهواتف والسيارات. ويستهدف التحديث التأكد من كل الهواتف والسيارات المختلفة ستعمل بالطريقة الصحيحة باستخدام المفتاح الرقمي.