الأسرة السعودية تنفق 35.3 مليار ريال سنويا على أجور 1.38 مليون سائق

أصبحت الأسر في السعودية على موعد مع ترشيد محتمل لنفقاتها الشهرية، مع بدء السماح بقيادة المرأة للسيارة إعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 شوال 1439 هـ (24 يونيو 2018).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للسائقين في السعودية نحو 2.94 مليار ريال، بمعدل 35.3 مليار ريال سنويا.

ذلك إعتمادا على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، والتى تشير إلى أن السعودية يعمل بها نحو 1.39 مليون سائق، بمتوسط راتب شهري يبلغ 2122 ريال، خلال الربع الرابع للعام الماضي 2017.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26 سبتمبر الماضي، أمرا يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو الجاري، وفق الضوابط الشرعية.

وإعتبارا من اليوم الأحد أصبح يحق للمرأة في السعودية قيادة السيارة وتطبق عليها نفس القوانين المطبقة على الرجال بلا إستثناء.

يشكل اليوم منعطفا حيويا في تاريخ المرأة السعودية، بعد أن تم إقرار منحها الحق في أن تجلس خلف مقود السيارة وتقود، شأنها شأن الرجال، الأمر الذي يحقق منافع اقتصادية على مستوى الأسرة، والبلاد ككل.

ويتابع العالم اليوم تدشين هذا الحدث المهم من خلال مراسلين صحافيين ومصورين من عدد من دول العالم.

وفي هذا السياق، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، إن نحو 76 صحافيا ومراسلا لوكالات الأنباء الدولية من 36 دولة، قدموا للسعودية خلال اليومين السابقين، لتغطية بدء قيادة السعوديات للسيارة، اليوم.

وحرصت وكالات الأنباء العالمية على إرسال سيدات لتغطية الحدث، في الوقت الذي تستعد فيه بعض الحاصلات على رخص القيادة للذهاب إلى أعمالهن بعد إجازة العيد في سياراتهن الخاصة لأول مرة.

*وحدة التقارير الاقتصادية