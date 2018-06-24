"المتقدمة" توقع اتفاقية مع "إس كي أدفانسد" و"بولي ميراي" لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في كوريا

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماوياوت (المتقدمة) أنه بتاريخ 22 يونيو 2018م تم توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين شركة إس كي أدفانسد المحدودة (وهي مشروع مشترك بجمهورية كوريا الجنوبية تمتلك فيه المتقدمة 30% من رأسمالها من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بالمشاركة مع كل من شركة إس كي غاز وشركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) وشركة بولي ميراي المحدودة (PolyMirae)، وهي مشروع مشترك مملوك مناصفة بين كل من شركة ليوندلباسل (LyondellBasell) وشركة دايلم (Daelim)، وذلك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية لإنتاج 400 ألف طن متري في السنة. ويجري تقييم التكلفة الإجمالية لهذا الإستثمار بصورة دقيقة ولكنها تقدر حالياً بحوالي (420) مليون دولار أمريكي والتي سيتم تمويلها بنسبة 60% عن طريق القروض و40% من حقوق المساهمين. وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ 49,99 % من رأسمال المشروع).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم حالياً بتشغيل مصنع لإنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام 2016م بطاقة تصميمية لإنتاج (600) ألف طن متري من البروبيلين سنوياً، بينما تقوم حالياً شركة بولي ميراي، وهي شركة كورية جنوبية رائدة ومتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين، بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيريبول (Spheripol) بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة إجمالية تبلغ (700) ألف طن متري سنوياً.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك الجديد في عملية الإنشاء في شهر نوفمبر 2018م ويخضع ذلك للقرار الإستثماري النهائي (FID). ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري اعتباراً من عام 2021م. وسيتم تزويد المشروع بالبروبيلين (كلقيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في إمتلاكها لنسبة 49,99% من رأسمال المشروع ولكن أيضاً في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل من خلال هذا المشروع المشترك).

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الإستثمار الذي تقوم به شركة إس كي أدفانسد بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين في عام 2021م.