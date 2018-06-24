"استثمار" يوقع اتفاقية لشراء كامل حصة "جي بي مورغان" بقيمة 759 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة المساهم شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 56,245,350 سهم والتي تمثل 7.49% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 759,312,225 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة شريطة الحصول على الموافقات الضرورية اللازمة من الجهات الرقابية والإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة لإتمام هذه الصفقة خلال مدة أقصاها 2018/09/30م.

لا ينوي البنك السعودي للاستثمار تخفيض رأس ماله بهذه الصفقة وإنما سيحتفظ بها كأسهم خزينة وإعادة إصدارها للمساهمين في وقت لاحق كأسهم حقوق أولوية، وسيسعى البنك للحصول على جميع الموافقات النظامية لإتمام الصفقة.