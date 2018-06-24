فنون الرياض تطلق مبادرة " قيادتي_ثقافة_وفنون "

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بالرياض اليوم ، مبادرة " قيادتي_ثقافة_وفنون "، التي أقيمت بأحد المجمعات التجارية بالرياض،

وتضمنت المبادرة تلوين بعض الأدوات الإرشادية للطريق ، فيما قام عدد من الفنانين التشكيليين بمشاركة الزوار في وضع بصمتهم الفنية والمشاركة في التلوين .

وبينت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن مهامها للمسؤولية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والأهلية، مشيرة إلى أن الفعاليات التي أقيمت تهدف للاسهام في تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات ورفع دور الأسرة من حيث السلامة المرورية ، فضلا عن الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث .